Trabzonspor Finale Yükseldi

14.05.2026 11:41
TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale adını yazdıran taraf oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında 1-0 yenik duruma düşen bordo-mavililer, önce 1-1 yaparak skoru eşitledi ardından uzatma dakikalarında da galibiyet golünü bularak finale yükselen taraf oldu.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ FİNAL OYNAYACAK

Son üç sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda istikrarlı bir performans ortaya koyan Trabzonspor, üst üste üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterdi. Bordo-mavililer, iki sezon önce Beşiktaş ile oynadığı finalden 3-2 mağlubiyetle ayrılırken, geçen sezon ise Galatasaray'a 3-0 kaybederek kupayı kaçırmıştı. Karadeniz ekibi, bu sezon da finale adını yazdırarak son üç yıldaki istikrarlı çıkışını sürdürdü ve kupaya uzanma hedefini bir kez daha finale taşıdı.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLERİ

Karşılaşmada Trabzonspor yüzde 64'lük topla oynama oranıyla oyunun hakimi olurken, Gençlerbirliği yüzde 36'da kaldı. Bordo-mavililer pas aralarında da 12'ye 3 üstünlük sağlayarak rakibine oyun kurma fırsatı tanımadı. İkili mücadelelerde 54'e 51 üstünlük kuran Trabzonspor, hava topu mücadelelerinde ise 13'e 5'lik net bir fark yakalayarak fiziksel üstünlüğünü sahaya yansıttı. Kornerlerde 8'e 1'lik üstünlük de hücumdaki baskının önemli göstergelerinden biri oldu.

Pas oyununda Salih Malkoçoğlu 73 başarılı pasla maçın en fazla isabet sağlayan oyuncusu olurken, Nwaiwu (57) ve Pina (49) onu takip etti. Hücum bölgesinde pas isabetinde ise Pina yüzde 87, Bouchouari yüzde 85 ve Oulai yüzde 83 ile öne çıkan isimler oldu. Hücum organizasyonlarında Muçi 3 şutta 1 golle takımına katkı sağlarken, aynı zamanda 6 kilit pasla hücumun merkezinde yer aldı. Diabate ve Ozan Tufan ise 1'er asistle skora katkı veren diğer isimler oldu.

Kanat etkinliğinde Muçi'nin 5 başarılı ortası dikkat çekerken, son vuruşlarda Trabzonspor'un daha etkili olduğu görüldü. Hava topu mücadelelerinde Onuachu 4 girişimin 3'ünü kazanarak önemli bir katkı sağlarken, Umut Nayir de girdiği iki hava topunu da kazanarak yüzde 100 başarı yakaladı. Savunma verilerinde Oulai 3 top kapmayla öne çıkarken, rakipte Fıratcan Üzüm 3 top kapmayla en etkili isim oldu.

Trabzonspor, genel tabloda hem oyun kontrolü hem de hücum üretkenliği açısından rakibine üstünlük kurduğu karşılaşmada, istatistiklere de yansıyan performansıyla finale yükselen taraf oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırmasını farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Günebakış: O Kupa Trabzon'a gelecek

Sonnokta: Sıra sende Konya

Kuzey Ekspres: Bekle bizi Konya, 10'un için geliyoruz

Taka: Muçi ipten aldı, final geldi

Kaynak: DHA

