Trabzonspor, Frankfurt'a 3-0 Yenildi - Son Dakika
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Trabzonspor, Frankfurt'a 3-0 Yenildi

Trabzonspor, Frankfurt\'a 3-0 Yenildi
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Trabzonspor, Avusturya kampında Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup olarak sezon hazırlıklarına başladı.

TRABAZONSPOR, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu.

Avusturya'nın Schladming Kasabası'nda kamp yapan bordo-mavililer, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Salzburg kentindeki Nonntal Arena'da oynadı. Trabzonspor, karşılaşmaya Onana, Pina, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Melih Kabasakal, Thierry Karadeniz, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu ve Umut Nayir ilk 11'iyle çıktı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, müsabakada as oyuncularının daha çok olduğu kadroya görev verdi. Tekke, ikinci yarı takımının tamamını değiştirerek Onuralp Çevikkan, Kuzey Akçay, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan, Bouchouri, Saviolo, Muçi, Aral Şimşir ve Onuachu'yu sahaya sürdü. Karşılaşmanın ilk yarısı Eintracht Frankfurt'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

CAN UZUN, SAMET AKAYDİN İLE FORMASINI DEĞİŞTİRDİ

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak 45 dakika görev yaptı. İyi bir performans ortaya koyan ve gollere katkı sağlayan Can Uzun, devre arasında Samet Akaydin ile formasını değiştirdi.

YENİLGİ İLE BAŞLADI

Yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da kendi tesislerinde başlayan Trabzonspor, sezona 3-0'lık yenilgiyle başladı. Kampta üç hazırlık maçı oynayacak Karadeniz ekibi, 30 Temmuz'da Al Sadd ile ikinci karşılaşmasını oynayacak.

TARAFTARLAR YASAĞI DELDİ

Trabzonspor'un ilk hazırlık maçında yasağa rağmen bazı taraftarlar saha kenarından karşılaşmayı izledi. Bordo-mavili kulüp, genel güvenlik tedbirleri kapsamında karşılaşmanın seyircisiz oynayacağını açıklamıştı. Buna rağmen sahanın görüldüğü bazı yerlerden taraftarların karşılaşmayı takip ettikleri gözlendi. Trabzonspor'un diğer iki karşılaşmasının ise seyircili yapılacağı belirtildi.

3 OYUNCU YOK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu ile Tim Folcarelli maç kadrosunda yer almadı. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra antrenmanda darbe alan Folcarelli'nin de tedavisine başlandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Avusturya, Frankfurt, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Frankfurt'a 3-0 Yenildi - Son Dakika

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