Trabzonspor, Kouassi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu - Son Dakika
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Trabzonspor, Kouassi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu

07.09.2022 17:08
Trabzonspor, Kouassi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu

Trabzonspor, futbolcusu Jean Evrard Kouassi'nin sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

Trabzonspor, futbolcusu Jean Evrard Kouassi'nin sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin Fatih Karagümrük'e 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmaya göre Fatih Karagümrük, kulübümüze geçici transfer bedeli olarak 700 bin avro+KDV garanti bedel ve 300 bin avro+KDV de şarta bağlı bonus ödemesi yapacaktır. Oyuncunun 2022-23 sezonuna ilişkin alacakları ise kulübümüz tarafından ödenecektir." denildi.

VavaCars Fatih Karagümrük, Kouassi'nin kiralandığını dün açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Kouassi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Kouassi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu - Son Dakika
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