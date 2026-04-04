Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 Yendi

(ANKARA)- Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetti.

Ev sahibi Tabzonspor, 4. dakikada Paul Onuachu'nun golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. 48. dakikada Wilfried Singo'nun golüyle Galatasaray skora dengeyi getirdi ve durumu 1-1 yaptı. 62. dakikada Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren golü Chibuike Nwaiwu kaydetti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.