Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında çok tartışılan karar

04.04.2026 21:27
Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz’ın faulünün ardından VAR hakemi Erkan Engin orta hakem Cihan Aydın’ı incelemeye çağırdı. Cihan Aydın pozisyonu bir süre izlemesinin ardından sarı kart kararında değişikliğe gitmedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, lider Galatasaray'ı kendi sahasında konuk etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ SARI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 51. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Trabzonsporlu Wagner Pina'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

MAÇIN HAKEMİ VAR MONİTÖRÜNE ÇAĞRILDI

Pozisyonun ardından VAR hakemi Erkan Engin, karşılaşmanın orta hakemi Cihan Aydın'ı pozisyonu izlemek üzere VAR monitörüne davet etti.

CİHAN AYDIN KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Bir süre pozisyonu izleyen Cihat Aydın, oyun alanına geri döndü ve Barış Alper'e gösterdiği sarı kart kararında bir değişikliğe gitmedi. Trabzonsporlu oyuncular ve teknik heyet, bu karara tepki gösterdi. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • hakan1122 hakan1122:
    türkiyede hiç hakem yokmuş gibi ts gsnin son 4 maçına aynı hakem fanatik gsli hakem cihan aydın bile gsyi kurtaramadı aynı pozisyonda tam tersi barışa faulü tsli futbolcu yapsa hakem kesin kırmızı vermişti... 57 21 Yanıtla
    Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    ilahi adalet tecceli etdi :)) inşallah liğ bitinceye kadar gs maç kazanamasın Amin .... 26 11
    Emre Osman Emre Osman:
    at gözlüğünü çıkar 10 20
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Bugun trabzonspor hakemide yendi 52 13 Yanıtla
  • 00349200 00349200:
    atamazlar. yemezler 24 12 Yanıtla
  • Mehmet.88 Mehmet.88:
    Okan a bahane çıkardı iyi olmuş vermedigi 5 3 Yanıtla
  • 4832Memo. 4832Memo.:
    hakemler gs yı ince ince dogradılar var ın barışın pozisynunda hakemi çağırması yanlış takdir haklarını hep trabzondan yana kullandı belliki amaç lige heyecan gelsin yayincı kuruluşda bunu istiyor fedsrasyonda. 0 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
