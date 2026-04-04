Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında çok tartışılan karar

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, lider Galatasaray'ı kendi sahasında konuk etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ SARI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 51. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Trabzonsporlu Wagner Pina'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

MAÇIN HAKEMİ VAR MONİTÖRÜNE ÇAĞRILDI

Pozisyonun ardından VAR hakemi Erkan Engin, karşılaşmanın orta hakemi Cihan Aydın'ı pozisyonu izlemek üzere VAR monitörüne davet etti.

CİHAN AYDIN KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Bir süre pozisyonu izleyen Cihat Aydın, oyun alanına geri döndü ve Barış Alper'e gösterdiği sarı kart kararında bir değişikliğe gitmedi. Trabzonsporlu oyuncular ve teknik heyet, bu karara tepki gösterdi.