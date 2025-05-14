Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Gaziantep
Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Zubkov, Mendy, Nwakaeme, Banza
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Galatasaray Kupada Karşılaşıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?