Trabzonspor-Galatasaray Kupada Karşılaşıyor

Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Gaziantep

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Zubkov, Mendy, Nwakaeme, Banza

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen