Trabzonspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıkları kapsamında antrenman yaparak çalışmalarına devam etti.

12.12.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde iki grup halinde savunma ve hücum çalışması yapıldı.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

Şenol Güneş, U19 takımını ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Gençlik Ligi 3. Tur rövanş maçında FK Sarajevo'yu 6-1'lik skorla mağlup ederek adını son 32 turuna yazdıran U19 takımının antrenmanını ziyaret etti.

Dün oynanan karşılaşmayı 90 dakika boyunca takip eden Güneş, ziyareti sırasında futbolcular ve teknik ekibi tebrik ederek, sergiledikleri başarılı performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güneş, bir sonraki tur için de futbolculara ve teknik ekibe başarılar diledi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Mehmet Ali Yılmaz, Teknik Direktör, Şenol Güneş, Galatasaray, Trabzonspor, Antrenman, trabzon, Futbol, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:48 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:16 Almanya’dan Acil Durum Uyarısı Almanya'dan Acil Durum Uyarısı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
00:01 ABD, Suriye’deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz ABD, Suriye'deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz
23:59 Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü
23:21 Kerem Demirbay’dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler Kerem Demirbay'dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler
23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
23:16 Sosyal medya platformları çöktü, Twitter’dan paylaşım gecikmedi Sosyal medya platformları çöktü, Twitter'dan paylaşım gecikmedi
23:07 Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı’nın verdiği yemeğe katıldı Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı'nın verdiği yemeğe katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 18:10:18. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.