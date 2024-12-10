Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalıştı.
Bordo-mavili takım, bugün akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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