Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlara devam ediyor.

10.12.2024 13:50
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalıştı.

Bordo-mavili takım, bugün akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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