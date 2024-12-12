Trabzonspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Spor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçı hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise iki grup halinde savunma ve hücum çalışması yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.