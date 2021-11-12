Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen akşam antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenman, 5'e 2 ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapılacak antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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