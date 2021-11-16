Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenmanda koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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