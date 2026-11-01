Trabzonspor Gaziantep FK maçına 3 değişiklikle çıktı, Onuachu döndü - Son Dakika
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Trabzonspor Gaziantep FK maçına 3 değişiklikle çıktı, Onuachu döndü

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Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, Rizespor deplasmanındaki 4-3'lük galibiyetin ilk 11'ine göre 3 değişiklikle çıktı. Sakatlığı sona eren Onuachu, Dju'nun yerine forma giydi; Aral Şimşir'in yokluğunda Saviolo ve sol defansta Cabral görev aldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-3 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Thomas Reis, sakat oyuncularının yokluğunda kadroda bazı değişikliklere gitti.

Alman teknik adam, Franculino Dju'nun yerine sakatlığı sona eren Paul Onuachu'ya görev verirken Aral Şimşir'in yokluğunda da Saviolo'yu sahaya sürdü.

Bordo-mavili takımın çalıştırıcısı, defansın solunda Mustafa Eskihellaç'ı yedek kulübesine çekerken Cabral'a görev verdi.

Trabzonspor'da Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan forma giyemedi.

Onuachu 2 hafta sonra

Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan Paul Onuachu, Franculino Dju'nun yerine forma giydi.

En son Samsunspor maçında 12 dakika forma giyen Nijeryalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçının ardından tekrar formasına kavuştu.

Taraftar ilgisi

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Papara Park tribünlerinin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarına destek verdiler. Az sayıda Gaziantep FK taraftarı da tribünde yer aldı.

Kaynak: AA
Gaziantep FKTrabzonsporRizesporSporSon Dakika

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