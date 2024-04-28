Trabzonspor - Gaziantep FK Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor - Gaziantep FK Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı

Trabzonspor - Gaziantep FK Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Gaziantep FK'nin gollerini 12. dakikada Sorescu ve 21. dakikada Draguş attı.

28.04.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Papara Park

Hakemler: Direnç Tunusluoğlu, Aleks Taşçıoğlu, İbrahim Bozbey

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Fountas, Pepe, Onuachu

Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Djilobodji, M'Bakata, Monteiro, N'Koulou, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Draguş

Goller: Dk. 12 Sorescu, Dk. 21 Draguş (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 42 Maxim (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

9. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

12. dakikada konuk takım öne geçti. M'Bakata'nın sol taraftan yerden pasında, arka direkte uygun durumda Sorescu, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

21. dakikada Gaziantep FK, ikinci golü buldu. Sorescu'nun pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Draguş, Berat Özdemir'den sıyrılarak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ üst köşesinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

24. dakikada Fountas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nunn kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

27. dakikada sol tarafta rakiplerinden sıyrılan Draguş'un sert şutunda top yan direkten döndü.

30. dakikada Visca'nın soldan ortasında, yakın mesafede iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.

İlk yarı Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Gaziantep, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor - Gaziantep FK Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:56 Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı 4-2 yendi Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
20:20 Fransa’da efsane maç Tam 9 gol atıldı Fransa'da efsane maç! Tam 9 gol atıldı
19:57 Kastamonu’da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:39 Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
16:17 Hollanda’da McDonald’s şubeleri önünde İsrail protestosu Hollanda'da McDonald's şubeleri önünde İsrail protestosu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 21:28:57. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor - Gaziantep FK Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement