Stat: Papara Park
Hakemler: Direnç Tunusluoğlu, Aleks Taşçıoğlu, İbrahim Bozbey
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Fountas, Pepe, Onuachu
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Djilobodji, M'Bakata, Monteiro, N'Koulou, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Draguş
Goller: Dk. 12 Sorescu, Dk. 21 Draguş (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 42 Maxim (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
9. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti.
12. dakikada konuk takım öne geçti. M'Bakata'nın sol taraftan yerden pasında, arka direkte uygun durumda Sorescu, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1
21. dakikada Gaziantep FK, ikinci golü buldu. Sorescu'nun pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Draguş, Berat Özdemir'den sıyrılarak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ üst köşesinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
24. dakikada Fountas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nunn kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.
27. dakikada sol tarafta rakiplerinden sıyrılan Draguş'un sert şutunda top yan direkten döndü.
30. dakikada Visca'nın soldan ortasında, yakın mesafede iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.
İlk yarı Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor - Gaziantep FK Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?