Trabzonspor, genç transferleriyle topbaşı yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Galatasaray karşılaşması sonrası yaptığı 4 günlük iznin ardından Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-mavili takımın genç transferleri de ilk kez takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda yer alan Trabzonspor, ligin 24'üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının çalışmalarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.30'da yapılan idmanda bordo-mavililer, dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışma yaptı. Rondo çalışması ile son bulan antrenmanda Trabzonspor'un genç transferleri Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıparmak ve Kerem Şen takım arkadaşlarıyla ilk kez idman yaptı

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