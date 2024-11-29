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Trabzonspor Genel Kurulu Başlıyor

Trabzonspor, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde olağan seçimli genel kurulunu gerçekleştirecek.

29.11.2024 10:31
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Trabzonspor Olağan Seçimli Genel Kurul'u yarın başlayacak. 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçimli genel kurula mevcut başkan Ertuğrul Doğan, tek listeyle girecek. 2 gün sürecek seçimli genel kurulda 9 bin 906 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Trabzonspor Olağan Seçimli Genel Kurul'u, 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 30 Kasım Cumartesi 09.00 -16.00 saatleri arasında yapılacak genel kurulun ilk gününde, yoklama ve açılış, genel kurul divan başkanlığının oluşması ve oylanması, gündemin genel kurula sunulması, kulübün ve bağlı şirketlerin sportif faaliyetleri, idari ve mali raporlarının ayrı ayrı okunup görüşülmesi, denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi, yönetim kurulunun idari ve mali bakımdan sulh ve ibrasının oylanarak karara bağlanması, kulübün ve bağlı şirketlerin gelecek dönem için hazırlanan konsolide bütçelerinin okunup görüşülmesi ile oylanarak karara bağlanması, bütçe fasılları arasında aktarma yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesiyle kongrenin ilk günü son bulacak.

Oy kullanma pazar günü

Kongrenin ikinci gününde ise başkan ve başkan adaylarının konuşması ve kulüp başkanı ile yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin, denetim, disiplin, sicil, kurulları başkanları ile asil ve yedek üyelerinin seçimleriyle genel kurul son bulacak.

Ertuğrul Doğan tek aday

Mavi liste ile seçimlere tek aday olarak girecek olan mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın listesinde; Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Taner Fikret Saral, Sami Kahraman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, İbrahim Şahinkaya, Cihan Emre Yazıcı, Derviş Köz, Çoşkun Öztürk, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu yer aldı.

Yedek listede ise Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Çolak, İmdat Yılmaz, Serkan Necat Soylu, Rıfat Çebi, Mustafa Cem Aşık bulunuyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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