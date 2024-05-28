Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trabzon'daki şikayet dosyasıyla ilgili işlem başlatılmasını istedi - Son Dakika
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Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trabzon'daki şikayet dosyasıyla ilgili işlem başlatılmasını istedi

Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trabzon\'daki şikayet dosyasıyla ilgili işlem başlatılmasını istedi

Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, 17 Mart'ta Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak işlem yapılmayan şikayet dosyasıyla ilgili bir an önce işlem başlatılması gerektiğini belirtti. Ertürk, aksi takdirde dosyada ihmali bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatacaklarını söyledi. Ertürk, İstanbul'da hızlı işleyen adaletin neden Trabzon'da işlemediğini sorguladı ve adaletin her yerde aynı hızda ve ilkelerle temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

28.05.2024 12:09
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Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, 17 Mart'ta Trabzonspor- Fenerbahçe müsabakasında yaşanan olaylardan dolayı işlem yapılmayan Trabzon'daki şikayet dosyasıyla ilgili bir an önce işlem başlatılması gerektiğini belirterek, aksi takdirde dosyada ihmali bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası öncesi ve sonrasında yaşananlar kamuoyunca elim bir hadise olarak değerlendirildiğini belirterek, "Trabzonspor Kulübü olarak, özellikle 17 Mart tarihinde yaşanan hadiselerden sonra birçok kez çağrıda bulunmamıza rağmen halen daha soruşturma dosyasına ilişkin makul süre zarfı içerisinde herhangi bir işlem yapmayan kamu görevli ve yetkililerinin tutumu, sürecin bu noktaya gelmesinde olumsuz anlamda etkili olmuştur. 18 Mart tarihinde taraftarlarımızın; Fenerbahçeli futbolcular ve locada bulunan misafirler hakkında yapmış olduğu şikayetlerin üzerinden 2 aydan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen halen daha dosyada herhangi bir işlem yapılmamıştır" diye konuştu.

" İstanbul'da hızlı işleyen adalet, neden Trabzon'da işlemiyor?"

Malum olaylara karışan 5 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kamuoyundan öğrendiklerini dile getiren Genel Sekreter Kemal Ertürk, " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; 7 Nisan tarihinde Fenerbahçeli taraftarların başka bir takım taraftarı baba ve kızını darp etmesi sonrasında ivedilikle soruşturma açmış ve 8 Mayıs tarihinde iddianamesini hazırlamıştır. Hemen ardından 19 Mayıs tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası sonrasında yaşanan hadiselere ilişkin ise 21 Mayıs tarihinde olaylara karışan Fenerbahçe Kulübü'ne mensup 5 kişi hakkında adli işlemlere başlandığı ve üçünün ifadeye çağrıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kamuoyundan öğrendik. Adaletin her yerde aynı hızda ve aynı ilkelerle temsil edilmesi gerekmesine rağmen İstanbul'da olması gerektiği gibi hızlı işleyen adalet, neden Trabzon'da işlememektedir?"ifadelerini kullandı.

Ertürk sözlerini,"İki ayı aşkın bir süredir işlem yapılmayan Trabzon'daki şikayet dosyası ile ilgili; adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi gereği, şüpheliler hakkında ivedilikle işlemlere başlanmasını aksi halde soruşturma dosyasında ihmali bulunan tüm ilgililer aleyhinde hukuki yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" diye tamamladı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trabzon'daki şikayet dosyasıyla ilgili işlem başlatılmasını istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trabzon'daki şikayet dosyasıyla ilgili işlem başlatılmasını istedi - Son Dakika
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