Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON