Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?