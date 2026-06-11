Trabzonspor, Göztepe'nin Dennis'ine Talip - Son Dakika
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Trabzonspor, Göztepe'nin Dennis'ine Talip

Trabzonspor, Göztepe\'nin Dennis\'ine Talip
11.06.2026 12:44
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Göztepe'nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Anthony Dennis için Trabzonspor teklifte bulundu.

GÖZTEPE'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, Trabzonspor'un radarına girdi. Sarı-kırmızılılarda 2,5 sezondur sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de ilgisini çeken 21 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'un sarı-kırmızılılara teklif götürdüğü ifade edildi. Sport Republic şirketinin genç futbolcu için kapıyı 7 milyon euro'dan açtığı ifade edildi.

Avrupa'dan ise şu an için Dennis'le ilgili bir transfer teklifi gelmediği, Trabzonspor'un transferde elinin güçlü olduğu kaydedildi. Göztepe'ye 2022 yılında U19 takımına gelen Dennis, teknik direktör Stanimir Stoilov'un keşfiyle A takıma yükseldi. Önce 1'inci Lig'de takımın önemli bir parçası haline gelen Dennis, Süper Lig'de de takımın en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi. Dennis, bu sezon 31 Süper Lig maçına çıkıp 3 gol kaydetti.

İBRAHİM SABRA AMELİYAT OLDU

Göztepe'nin golcü futbolcusu İbrahim Sabra, ameliyat oldu. FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak Ürdün Milli Takımı'nın kadrosuna dahil olan ancak idmanda sol ayak bileğinden sakatlanan genç futbolcu, Ürdün'ün başkenti Amman'da ayak bileğinden operasyon geçirdi. Dünya Kupası kadrosundan çıkarılan Sabra'nın 6 ile 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Göztepe'nin Dennis'ine Talip - Son Dakika

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