Trabzonspor Hatayspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Hatayspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor, teknik direktör Güneş yönetiyor.

03.10.2024 14:46
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Dar alan oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Hatayspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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