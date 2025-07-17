Trabzonspor Hazırlık Maçında Kaybetti - Son Dakika
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Trabzonspor Hazırlık Maçında Kaybetti

17.07.2025 20:04
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Trabzonspor, Araz Nahçıvan ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti. Onuachu sakatlandı.

Trabzonspor, Azerbaycan ekiplerinden Araz Nahçıvan ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, maça Uğurcan Çakır, Mendy, Nwakaeme, Savic, Mustafa Eskihellaç, Pina, Zubkov, Folcarelli, Onuachu, Okay Yokuşlu, Batanov 11'iyle çıktı

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada rakip takımın 37. dakikada Boli ile bulduğu gole, bordo-mavili ekip 42. dakikada Mendy ile karşılık verdi.

İlk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Araz Nahçıvan, 49. dakikada Hasanalizade'nin attığı golle tekrar öne geçti. Rakip üzerindeki baskısını artıran Trabzonspor, 63. dakikada Okay Yokuşlu'nun attığı golle eşitliği sağladı.

Trabzonspor, 78. dakikada Alxasov'un golünü engel olamadı ve müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor'un yeni transferi Onuachu, maçın 38. dakikasında sakatlanarak yerini Danylo Sikan'a bıraktı.

Karadeniz ekibi, İran takımlarından Zob Ahan Esfahan ile 20 Temmuz Pazar, Persepolis ile 23 Temmuz Çarşamba günü hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Hazırlık Maçında Kaybetti - Son Dakika

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