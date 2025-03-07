Trabzonspor Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Çalışmalarını tamamlayan takım, Papara Park'ta yarın 20.30'da oynanacak karşılaşma için kampa girdi.
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