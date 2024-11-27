Trabzonspor İç Sahada Parlıyor

Spor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, iç sahada topladığı puanlarla lige tutundu.

Ligin 13. haftasını 3 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle 10. sırada tamamlayan bordo-mavililer, hanesine yazdırdığı puanların büyük bölümünü Trabzon'da elde etti.

Sezonun 14. haftasına kadar sadece seyircisi önünde maç kazanabilen Trabzonspor, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahasında 11 puan topladı.

Bordo-mavili ekip, deplasmanda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 4 puan elde etti.

İç sahada "golcü"

Ligde oynadığı 12 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandıran Trabzonspor, 14 golü iç sahada kaydederken 3'ünü deplasmanda attı.

İç sahada 19 gol atan Galatasaray'ın ardından Göztepe ile ikinci sırayı paylaşan Karadeniz ekibi, hedeflerinin uzağında kalsa da sahasında rakip fileleri havalandırmakta zorluk çekmedi.

6 maçta da gol attı

Trabzonspor, sahasında oynadığı 6 lig maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Bordo-mavililer, sahasında sırasıyla Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıktan sonra TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi.

Karadeniz ekibi, son maçta da Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.