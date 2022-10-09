Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp, 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı.

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Karadeniz, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika

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