Trabzonspor, İkas Eyüpspor maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, İkas Eyüpspor maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı İkas Eyüpspor maçı için İstanbul'a hareket etti. Takım, antrenmanlarını tamamlayarak özel uçakla İstanbul'a gitti. Kafilede birçok oyuncu yer aldı.

31.08.2024 17:47
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı İkas Eyüpspor maçı için İstanbul'a gitti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik koordinatör İhsan Derelioğlu yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı.

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket eden kafilede, Uğurcan Çakır, ?Muhammet Taha Tepe, ?Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, ?Borna Barisic, ?Arif Boşluk, ? Stefan Savic, ?Salih Malkoçoğlu, ? Eren Elmalı, ?Arseniy Batagov,? Stefano Denswil, ?Ali Şahin Yılmaz, Okay Yokuşlu, ? Ozan Tufan, ?Batista Mendy, ?John Lundstram, ? Umut Güneş, ?Edin Vişça, ?Cihan Çanak, ? Enis Bardhi, ?Mislav Orsic, ?Poyraz Yıldırım, ? Enis Destan, ?Denis Draguş ve Muhammed Cham yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, İkas Eyüpspor maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika

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