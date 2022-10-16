Beşiktaşlılar Ismael'e yaptıkları olumsuz tezahüratla Dolmabahçe'yi inletti! Eski hocalarını istiyorlar

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Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Valerien Ismael'e büyük tepki gösterdi.

"ISMAEL UYUMA"

Beşiktaşlı taraftarlar maç oynanırken Beşiktaş 2-1 geride olduğu sekansta Valerien Ismael'e "Ismael uyuma, değişiklik yapsana." tezahüratında bulundu. Siyah-beyazlılar mücadelenin son düdüğünün çalmasıyla birlikte ise bu tepkinin dozunu artırdı.

SERGEN YALÇIN TEZAHÜRATI YAPILDI

Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte Beşiktaş taraftarı Vodafone Park'ta Valerien Ismael'e istifaya çağırdı. Beşiktaşlılar eski hocaları Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.

DELE ALLI'YE ISLIKLI PROTESTO

Sadece Valerien Ismael'e tepki göstermeyen Beşiktaşlılar, Dele Alli'yi de topa tuttu. Dolmabahçe'de tribünler İngiliz yıldızı oyundan çıkarken ıslıkladı. Dele Alli yerini Cenk Tosun'a bırakırken deneyimli santrfor oyuna girdikten 3 dakika sonra skoru 2-2'ye getiren isim oldu.