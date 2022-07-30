Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor 'un karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

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