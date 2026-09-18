Trabzonspor ile Galatasaray yarın 144. kez karşı karşıya geliyor - Son Dakika
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Trabzonspor ile Galatasaray yarın 144. kez karşı karşıya geliyor

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Trabzonspor ile Galatasaray yarın 144. kez karşı karşıya geliyor
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray yarın saat 20.00'de Trabzon'da 144. kez mücadele edecek. Ligde 13 puanla lider olan Galatasaray, son 10 maçın 7'sini kazanarak bordo-mavililer karşısında üstünlük kurmuş durumda.

Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzon'da oynayacağı maçla birlikte 144. kez mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray yarın saat 20.00'de Trabzon'da karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 4 galibiyet ve 1 beraberlikle aldığı 13 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-mavililer ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

144. randevu

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 143 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 66, bordo-mavililer ise 45 defa rakibini mağlup etti. 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Aslan 197, Karadeniz ekibi ise 159 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde de Galatasaray üstün

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de 106 defa rakip oldu. Bu müsabakaların 47'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, 33'ünde de bordo-mavililer galip ayrıldı. 26 mücadele de berabere sonuçlandı. Lig karşılaşmalarında Galatasaray 143, Trabzonspor ise 121 gol attı.

İki takım, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 2 ve Turkcell Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 3 defa oynadı. Ligde İstanbul'daki müsabaka 0-0 berabere sona ererken, Trabzonspor evinde rakibini 2-1 mağlup etti. Gaziantep'te oynanan Süper Kupa yarı finalini ise Galatasaray, 4-1'lik skorla kazandı.

Son 10 maçın 7'sini Galatasaray kazandı

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 mücadelede sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Ligde 8, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 1'er olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 7, Trabzon da 1 kez kazandı. 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

Okan Buruk ile Thomas Reis 4. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, resmi maçlarda 3 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Reis de Samsunspor'un başındaydı. Geride kalan 3 karşılaşmayı da Okan Buruk'un ekibi kazandı.

Batuhan Kolak düdük çalacak

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGalatasarayTrabzonsporTrabzonFutbolSporSon Dakika

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