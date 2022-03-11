Trabzonspor ile Göztepe 28. randevuda - Son Dakika
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Trabzonspor ile Göztepe 28. randevuda

11.03.2022 10:16
Trabzonspor ile Göztepe 28. randevuda

Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 28. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 28. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 27 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 12-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 38 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.

Trabzonspor, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 1-0'lık sonuçla kazanmıştı.

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Trabzonspor, Trabzon, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor ile Göztepe 28. randevuda - Son Dakika


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