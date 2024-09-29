Trabzonspor İlk Galibiyetini Aldı

Spor

Stat: Papara Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 37 Cham), Bardhi (Dk. 46 Lundstram), Visca (Dk. 90 Orsic), Nwakaeme (Dk. 83 Serdar Saatçi), Banza (Dk. 90 Draguş)

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 74 Damjanovic), Guilherme, Jevtovic (Dk. 68 Umut Nayir), Uğurcan Yazğılı (Dk. 58 Keyta), Ndao (Dk. 58 Aleksic), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 68 Melih İbrahimoğlu), Kramer

Goller: Dk. 16 Visca, Dk. 45+4 (penaltıdan) ve 54 Banza (Trabzonspor), Dk. 24 Adil Demirbağ, Dk. 89 Keyta (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Visca, Dk. 76 Denswil, Dk. 87 Malheiro, Dk. 90+6 Serdar Saatçi (Trabzonspor), Adil Demirbağ (maç bitimi) (TÜMOSAN Konyaspor)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı.

54. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Okay Yokuşlu'nun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Banza'nın şutunda, top öne çıkan kaleci Slowik'in yanından filelere gitti: 3-1

67. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında arka direkte uygun durumdaki Kramer, topa kafa ile dokunamayınca konuk takım önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

72. dakikada Lundstram'ın uzun pasında sol çaprazda rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Slowik tehlikeyi önledi.

76. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Topsuz alanda Denswil, Kramer'e iki kez arkadan yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada Umut Nayir, kullandığı penaltı atışında top yan direğe çarparak auta çıktı.

89. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Aleksic'in şutunda savunmadan dönen topu Pedrinho, topu uygun durumdaki Keyta'nın önüne çıkardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı yakın mesafeden filelere gönderdi: 3-2

90+5. dakikada ceza alanı sol tarafında yakın mesafeden Pedrinho'nu şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.