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Trabzonspor İlk Yarıda Önde

Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 geride bırakıp ilk yarıyı önde tamamladı.

29.09.2024 17:47
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Stat: Papara Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 37 Cham), Bardhi, Visca, Nwakaeme, Banza

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Uğurcan Yazgılı, Ndao, Pendinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

Goller: Dk. 16 Visca, Dk. 45+4 Banza (penaltıdan) (Trabzonspor) Dk. 24 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Ozan Tufan, topu Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden yerden şutunda kaleci Slowik, meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Kramer, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Denswil, geriden gelerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

16. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Bardhi'nin soldan kullandığı serbest atışta savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerindeki Visca'da kaldı. Bu futbolcu gelişine sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Slowik'in sağından filelere gönderdi: 1-0.

24. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Bazoer'in ceza alanı için sağ tarafından pasında arka direkte uygun durumda Adil Demirbağ, topu filelerle buluşturdu: 1-1

43. dakikada Kramer, taşıdığı topu ceza alanına doğru sokulan Pedrinho'ya aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı direğin üstünden kornere çeldi.

45. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Sol taraftan Nwakame'nin ortasında, Banza'nın kafa vuruşunda savunmada Kramer, yükseldiği topa elle müdahale etti. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi.

45+4. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu ters köşeye yatan kaleci Slowik'in yanından filelere yolladı: 2-1

Trabzonspor, ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

Kaynak: AA

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