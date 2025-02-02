Trabzonspor İskenderunspor Maçına Hazırlanıyor

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların pas ve topa sahip olma çalıştığı idman, dar alanda oyunla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarınki antrenmanla İskenderunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.