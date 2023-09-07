Beşiktaş ile bir süredir ismi anılan Arsenal'in Fransız futbolcusu Nicolas Pepe, Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fildişi Sahilli futbolcuya kulübüyle sözleşmesini feshettiği an, bordo-mavililer özel jet yollayacak.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise Pepe'nin Suudi Arabistan takımlarından gelen teklifleri reddettiğini ve Trabzonspor'a imza atmak istediğini belirtti.
Pepe, geçen kiralık olarak formasını giydiği Nice'te 29 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Beşiktaş'ın da bir dönem gündemine aldığı Pepe ile her konuda anlaşma sağladı - Son Dakika