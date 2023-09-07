Trabzonspor, Beşiktaş'ın da bir dönem gündemine aldığı Pepe ile her konuda anlaşma sağladı

Devletin iki numarası, zam bekleyen emekliye yıl sonunu işaret etti

Beşiktaş ile bir süredir ismi anılan Arsenal'in Fransız futbolcusu Nicolas Pepe, Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fildişi Sahilli futbolcuya kulübüyle sözleşmesini feshettiği an, bordo-mavililer özel jet yollayacak.

TRABZONSPOR'A İMZA ATMAK İSTİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise Pepe'nin Suudi Arabistan takımlarından gelen teklifleri reddettiğini ve Trabzonspor'a imza atmak istediğini belirtti.

9 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Pepe, geçen kiralık olarak formasını giydiği Nice'te 29 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı