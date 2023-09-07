Trabzonspor, Beşiktaş'ın da bir dönem gündemine aldığı Pepe ile her konuda anlaşma sağladı - Son Dakika

Trabzonspor, Beşiktaş'ın da bir dönem gündemine aldığı Pepe ile her konuda anlaşma sağladı

Son Güncelleme: 07.09.2023 16:48

Trabzonspor, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Nicolas Pepe ile her konuda anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, Suudi Arabistan ekiplerini reddeden Fildişi Sahilli futbolcuyu alması için Arsenal ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Londra'ya özel uçak yollayacak.

Beşiktaş ile bir süredir ismi anılan Arsenal'in Fransız futbolcusu Nicolas Pepe, Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fildişi Sahilli futbolcuya kulübüyle sözleşmesini feshettiği an, bordo-mavililer özel jet yollayacak.

TRABZONSPOR'A İMZA ATMAK İSTİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise Pepe'nin Suudi Arabistan takımlarından gelen teklifleri reddettiğini ve Trabzonspor'a imza atmak istediğini belirtti.

9 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Pepe, geçen kiralık olarak formasını giydiği Nice'te 29 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Beşiktaş'ın da bir dönem gündemine aldığı Pepe ile her konuda anlaşma sağladı - Son Dakika
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