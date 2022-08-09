27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu için kulübü Levante'ye 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo mavili takım, Bardhi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.Makedon futbolcu, bu hafta içi Türkiye 'ye gelecek.

Kaynak: DHA

Enis Bardhi, Trabzonspor, Levante, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

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