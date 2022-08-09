Trabzonspor Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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Trabzonspor Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı

09.08.2022 22:43
Trabzonspor Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı

Trabzonspor, İspanyol ekibi Levante'nin orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı.

Trabzonspor, İspanyol ekibi Levante'nin orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı.

27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu için kulübü Levante'ye 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo mavili takım, Bardhi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.Makedon futbolcu, bu hafta içi Türkiye'ye gelecek.


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Kaynak: DHA

Enis Bardhi, Trabzonspor, Levante, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

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