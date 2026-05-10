Trabzonspor, İstanbul\'dan 30 Puan Topladı

10.05.2026 12:57
Trabzonspor, bu sezon İstanbul ekiplerinden 30 puan toplayarak önemli bir başarı elde etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon elde ettiği 69 puanın 30'unu İstanbul ekiplerinden topladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda 7 İstanbul takım karşısında önemli puanlar topladı. Geride kalan 33 haftada 69 puana ulaşan Karadeniz ekibi söz konusu takımlar karşısında 30 puan elde etti.

Bordo-mavililer, bu sezon İstanbul ekipleri karşısında oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Söz konusu maçlarda ise 27 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.

Puanları yüzde 44'ü İstanbul takımlarından alındı

Trabzonspor, bu sezon elde ettiği 69 puanla 3. sırada yer alırken, elde ettiği puanların yüzde 44'nü İstanbul ekipleri karşısında elde etti. Karadeniz ekibi yalnızca Fenerbahçe ile oynadığı iki karşılaşmadan puan çıkaramazken; Eyüpspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarından 6'şar puan elde etti. Bordo-mavililer; Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında da 4'er puan çıkardı.

Geçen sezona büyük fark

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yer alan 6 İstanbul takımı karşısındaki maçlarda toplam 13 puan toplamıştı. Bu sezon ise 30 puana ulaştı. Bu sonuçlarla bordo-mavililer, geçtiğimiz sezona 17 puan fark atmış oldu. - TRABZON

Kaynak: İHA

