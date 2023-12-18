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Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Karadeniz ekibi, üst sıralardaki yerini korumak için galibiyet arayacak.

Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanında
18.12.2023 - 10:33,
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 15 haftada 26 puan toplayarak 4. sırada yer alan bordo-mavililer, İstanbulspor deplasmanında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesinin ardından 4 dış saha maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeye çalışacak.

Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları devam ediyor.

Bordo-mavililer, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.

Kaynak: AA
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