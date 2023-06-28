Trabzonspor, Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi

Dimitris Kourbelis'i kadrosuna katan Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Bordo-mavililerin, KAP'a bildirdiği İspanyol stoper Fernandez bu akşam 19.30'da İstanbul'a gelecek. 27 yaşındaki futbolcu, perşembe günü ise Trabzonspor'a geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.
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