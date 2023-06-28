Trabzonspor, Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi

28.06.2023 15:46

Trabzonspor, serbest statüde bulunan Joaquin Fernandez ile görüşmelerin başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bordo-mavililerin yeni transferinin saat 19.20'de İstanbul'da olması bekleniyor. Fernandez, perşembe günü ise Trabzonspor'a geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Dimitris Kourbelis'i kadrosuna katan Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

"TRANSFERİ KONUSUNDA GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

PERŞEMBE TRABZON'DA OLACAK

Bordo-mavililerin, KAP'a bildirdiği İspanyol stoper Fernandez bu akşam 19.30'da İstanbul'a gelecek. 27 yaşındaki futbolcu, perşembe günü ise Trabzonspor'a geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Trabzonspor, Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi
YORUMLAR
500
Trabzonspor, Mislav Orsic transferinde Southampton ile anlaştı Trabzonspor, Mislav Orsic transferinde Southampton ile anlaştı

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi - Son Dakika


Son Dakika
16:32 Kerem Bürsin, Darüşşafaka'ya Yapılan Bağışla Bin Öğrenciye Tam Burs Verecek
16:27 Darüşşafaka'ya bağış yapan Kerem Bürsin, 8 yıl boyunca bin öğrenciye tam burs verecek
16:29 İsmail Kartal, Fenerbahçe ile 3. dönemine başlıyor
16:24 İsmail Kartal yarın Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor
16:21 Son Dakika! İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına AK Parti'den tepki: Lanetliyoruz
16:17 Son Dakika! İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına AK Parti'den tepki: Lanetliyoruz
16:11 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı
16:07 Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu hakkındaki "profil" çıkışına, Murat Ongun'dan manidar gönderme
15:56 İsveç'te Cami Önünde Kur'an-ı Kerim Yakıldı! Polisin Sadece İzlemesi Dikkatlerden Kaçmadı
15:52 İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı, polis sadece izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2023 16:53:05. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement