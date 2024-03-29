Trabzonspor, John Lundstram için Glasgow Rangers ile temaslarını sürdürüyor - Son Dakika
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Trabzonspor, John Lundstram için Glasgow Rangers ile temaslarını sürdürüyor

Trabzonspor, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ederken, İngiliz oyuncu John Lundstram için İskoç Kulübü Glasgow Rangers harekete geçti. Lundstram, kendisine gelen teklifleri değerlendirirken, Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement ise oyuncunun kulüpte kalmasını istiyor.

29.03.2024 09:28  Güncelleme: 09:30
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Trabzonspor'un gündemine gelen John Lundstram için İskoç Kulübü Glasgow Rangers harekete geçti. Kulübün sözleşme uzuatma teklifine ilk görüşmede olumlu yanıt vermeyen İngiliz oyuncu, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına hız veren Trabzonspor, nokta transferler için titiz hareket ediyor. Tecrübeli ve genç oyuncularla birlikte oluşturacağı kadroyla önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi vermeyi planlayan Karadeniz ekibi, İskoç Kulübü Glasgow Rangers ile sıcak temasa geçmişti.

Glasgow Rangers ile sezon sonu kontratı bitecek olan Barisic ile temaslarına devam eden Trabzonspor, aynı kulüpte forma giyen ve iyi bir sezon geçiren John Lundstram için de temaslarını sürdürdüğü iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde İskoç Kulübü oyuncuya sözleşme uzatma konusunda teklif getirirken, İngiliz oyuncu yapılan ilk görüşmelerde teklife olumlu yanıt vermemişti. Glasgow Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, iyi bir sezon geçiren tecrübeli oyuncunun kulüpte kalmasını istiyor.

İskoç medyası, Glasgow Rangers'ın John Lundstram'ın takımda kalması için yeni bir teklif daha yapması gerektiği noktasında haberlere yer verirken, Barisic'in ardından Trabzonspor'un İngiliz oyuncuya olan ilgisine yer verdi. Tecrübeli oyuncunun İngiltere'den gelecek teklifleri de değerlendirdiği belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, John Lundstram için Glasgow Rangers ile temaslarını sürdürüyor - Son Dakika

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