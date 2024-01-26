 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Didem Dülber'i transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Didem Dülber'i transfer etti

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Galatasaray'dan Didem Dülber'i transfer etti. Didem Dülber, 21 Mart 2002 tarihinde doğmuş olup orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Dülber, futbolculuk kariyeri boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Gaziantep ALG Spor ve Galatasaray'da forma giymiştir.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Didem Dülber\'i transfer etti
26.01.2024 - 11:31,
Abone Ol

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Galatasaray'dan Didem Dülber'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamaya göre, oyuncu Didem Dülber'i renklerine bağladı.

Açıklamada, "Didem Dülber, 21 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Orta saha pozisyonunda oynayan Dülber, futbolculuk kariyeri boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Gaziantep ALG Spor ve Galatasaray'da forma giymiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor, Galatasaray, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Didem Dülber'i transfer etti - Son Dakika


12:40
Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Son Dakika
12:40 Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:52:52. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Didem Dülber'i transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement