Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Zirveye Odaklandı - Son Dakika
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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Zirveye Odaklandı

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Zirveye Odaklandı

Trabzonspor Petrol Ofisi, sezonu üst sıralarda bitirmek için güçlü bir kadro oluşturdu.

11.10.2024 11:16
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Petrol Ofisi, sezonu üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takımın teknik direktörü Gürkan Çavdar, AA muhabirine, Trabzonspor isminden beklentinin yüksek olduğunu söyledi.

Bu sezon iyi bir kadro oluşturmak için transfer döneminde titizlikle çalıştıklarını anlatan Çavdar, "Transferleri bu sene doğaçlama yapmadık, çok çalıştık." dedi.

Kadrolarına iyi oyuncular dahil ettiklerini aktaran Çavdar, şunları kaydetti:

"Fizibilite çalışmalarımız geçen sezonun ocak ayından beri devam ediyordu ama mayısta düğmeye bastık ve haziran sonunda transfer çalışmamızı bitirdik. Alacağımız oyuncuları belirledik, takıma ve sistemimize uyup uymayacağının, oyun stillerinin analizini yaptık. Milli takımlarında oynayan, sürekli forma şansı bulan, Avrupa ve dünya futbolunda yer edinmeye çalışan oyuncuları seçtik. Yerlilerde ise A Milli Takımı hedefleyen oyuncuları seçtik. Bu şekilde bir çalışma yaptık ve tuttuğunu düşünüyorum. İyi bir uyum içerisindeler, Trabzon'u sevdiler, futbolu da seviyorlar. Biz de onları sevince her şey çok güzel oluyor."

Gürkan Çavdar, ligde zirve için oynadıklarını vurgulayarak, "Elimizden geldiğince zirveyi zorlayacağız. Bu seneki kadro bizim kemik kadromuz olacak. Önümüzdeki sene tahmin ediyorum 2 veya 3 takviyeyle şampiyonluğun tek favorisi oluruz. Bu sene de hedefimiz zirve, asla orta veya aşağı sıralar değil." dedi.

Taraftarlarının destek çağrılarını yanıtsız bırakmadığına değinen Çavdar, "Seyircimizden 'İlgisi yok.' diye şikayet ediyordum, Amed Sportif Faaliyetler maçında bizleri yalnız bırakmadılar, davetime icabet ettiler. Onlara da güzel şeyler izlettiğimizi düşünüyorum, maçta görsel şov vardı. İlerleyen haftalarda seyircimizle daha da fazla kucaklaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Aida Hadzic: "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Bordo-mavili takımın kaptanı Aida Hadzic ise sezona iyi başladıklarını belirterek, "Aramıza birçok iyi oyuncu katıldı ve takım çok iyi durumda. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yüzde 100'ümüzü verip daha iyi olmaya çalışıyoruz." dedi.

Ligde bu hafta konuk olacakları Beşiktaş Jk United Paymend karşısında geçen sezon ağır bir yenilgi yaşadıklarını anlatan Hadzic, "Beşiktaş maçı için motiveyim çünkü geçen sezon 6-1 kaybetmiştik onlara. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde. Bu şehre ve insanlarına galibiyeti getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aida Hadzic, teknik direktörün görev verdiği her bölgede forma giyeceğinin altını çizerek, "Son zamanlarda defansta oynuyorum. Normalde orta saha oyuncusuyum ama tecrübeli bir oyuncu olarak geçen sezonun yarısında da merkezde stoper olarak oynadım. Benim için çok önemli değil, ben bir profesyonelim. Antrenörüm bana ne derse onu yapmaya çalışırım." diye konuştu.

Trabzonspor Petrol Ofisi'nin kadrosuna bu sezon dahil olan kaleci Andrea Gurtner da ligin gelişmekte olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada oyuncu ve oyun seviyesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve çok profesyonel bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarla aramdaki duygular sayesinde kendimi burada şimdiden evimde hissediyorum. Oyunun içindeki atmosferi sevdiğim için maçlarda en iyi performansımı vermeye çalışıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Zirveye Odaklandı - Son Dakika

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