Trabzonspor Kampına Onana ve Onuachu Katıldı - Son Dakika
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Trabzonspor Kampına Onana ve Onuachu Katıldı

Trabzonspor Kampına Onana ve Onuachu Katıldı
11.07.2026 16:13
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarında kaleci Onana ve golcü Onuachu ile kadrosunu güçlendiriyor.

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürürken, kadrodaki eksik sayısı da her geçen gün azalıyor. Bordo-mavililerin yeniden kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Andre Onana da Trabzon'a gelerek takımın kamp çalışmalarına katıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdüren Trabzonspor'da, ismi transfer gündeminde yer alan golcü futbolcu Paul Onuachu'nun da kısa süre içerisinde kampa katılması bekleniyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Cabral, Pina ve Oulai izinleri nedeniyle çalışmalarda yer almazken, Onuachu'nun da takıma dahil olmasıyla birlikte Karadeniz ekibi, izinli oyuncular dışında güncel kadrosundaki tüm futbolcularla çalışmalarını tam kadroya yakın şekilde sürdürecek.

Öte yandan bordo-mavililer, günün ilk çalışmasını saat 10.30'da tesislerde gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular core çalışması yaptı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00'de gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

Fatih Tekke, Trabzonspor, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Kampına Onana ve Onuachu Katıldı - Son Dakika

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