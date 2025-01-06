Trabzonspor, Kartal Tesisleri için Tahliye Sürecini Başlattı - Son Dakika
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Trabzonspor, Kartal Tesisleri için Tahliye Sürecini Başlattı

Trabzonspor, İstanbul'un Kartal İlçesi'ndeki tesisleri devralmasının ardından, kulüp döneminden kalan kiracıların tahliye sürecini resmi olarak başlattığını açıkladı.

06.01.2025 21:43
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TRABZONSPOR, İstanbul'un Kartal İlçesi'ndeki tesis ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, İstanbul'un Kartal İlçesi'ndeki tesislerin devralınmasının ardından kulüp döneminden kalan kiracıların tahliye sürecinin resmi olarak başlatıldığını KAP'a duyurdu.

Trabzonspor, Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz 09/08/2024 tarihli kararla, kamuoyunda Kartal Tesisleri olarak adlandırılan alanın daimi üst kullanım hakkını otuz yıllık süre ile devir almıştı. Bahse konu devir alma işlemine ilişkin tüm ayrıntılar 09/08/2024 tarihli Kap duyuruları ile kamuoyuna duyurulmuştu. Devir alma sonrası ilk olarak Trabzonspor Kulübünün sahipliği döneminden kalan kiracıların tahliye süreci resmi olarak başlatılmıştır. Şirketimiz tarafından, Kartal Tesislerine yönelik olarak kiralama yöntemi ile gelir yaratma projelerine başlanmış olup, bu konuda ülkemizin önemli büyük markaları ile görüşmelere başlanmıştır. Görüşmeler ve proje detaylarında anlaşma sağlandığında tüm resmi detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Kartal Tesisleri için Tahliye Sürecini Başlattı - Son Dakika

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