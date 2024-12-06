Trabzonspor - Kasımpaşa: Beraberlik

- Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)
TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada gelişen Kasampaşa atağından savunmadan dönen topu iyi takip eden Nuno da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.
66. dakikada Edin Visca'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Enis Destan'ın şutunda top kalecide kaldı.
72. dakikada ceza sahasına giren Visca'nın kale önüne gönderdiği topa Banza'nın vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.
74. dakikada Rodrigues'in top oyundayken Enis Destan'a ceza sahası içinde yumruk atması sonucu hakem Zorbay Küçük VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.
77. dakikada penaltıyı kullanan Banza, topu ağlarla buluşturdu. 1-1
81. dakikada Malheiro'nın ceza sahasına ortasında Nwakame kafayla topu filelere gönderdi. 2-1
90. dakikada Sadiku'nun kale sahasına yerden pasında Nuno da Costa'nın şutunda top ağlara gitti. 2-2
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir
Trabzonsqor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Ozan Tufan dk. 90), Serdar Saatçı, Batahov, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram (Enis Destan dk. 46), Visca, Draguş (Nwakaeme dk. 46), Cham, Banza
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Umut Güneş, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku (Sadık Çiftpınar dk. 84), Yasin Özcan, Rodrigues (Brekolo dk. 84), Gökhan Gül (Barak dk. 84), Fall, Cafu (Loret Sadiku dk. 69), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Erdem Çetinkaya, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Bahtiyar Aras Özden, Taylan Utku Aydın
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Cafu (dk. 38 pen.), Nuno da Costa (dk. 90)(Kasımpaşa), Banza (dk. 77 pen.) Nwakaeme (dk. 81) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Opoku, Nuno da Costa, Rodrigues (Kasımpaşa), Cham, Serdar Saatçı (Trabzonspor)
Son Dakika › Spor › Trabzonspor - Kasımpaşa: Beraberlik - Son Dakika
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