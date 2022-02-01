Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman turnuva ile son buldu.

Slovak oyuncu Marek Hamsik salonda çalışırken Abdülkadir Ömür ve Trondsen ise koşu yaptı. Milli takım kampından dönen Kouassi de çalışmada yer aldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.