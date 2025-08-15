Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
