Trabzonspor-Kasımpaşa Maçı İkinci Hafta Öncesi

17.08.2025 13:51
Trabzonspor, Kasımpaşa ile 33. kez karşılaşacak. Trabzon, deplasman galibiyeti peşinde.

Trabzonspor ile Kasımpaşa Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yapacakları maçla birlikte 33. kez karşı karşıya gelecekler.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, sezona 3 puanla başlarken, Kasımpaşa ise deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer, sezonun ilk deplasman maçını da kazanmak isterken, Kasımpaşa ise sezonun ilk 3 puanını evinde bordo-mavililere karşı almayı hedefliyor.

İki takım arasında oynanan 32 maçta Trabzonspor 14, Kasımpaşa ise 8 galibiyet elde etti. 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi attığı 57 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü.

İstanbul'daki maçlar

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında İstanbul'da oynanan 16 maçın 6'sında bordo-mavililer galip gelirken, 4 maçta ise yenildi. 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Deplasmanda, Trabzonspor rakibine 28 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlar da ise Trabzon'da oynanan maç 2-2 bitirken, İstanbul'daki maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, sezonun ilk deplasman maçlarında dengeli performans

Trabzonspor, bugüne kadar sezon başlangıçlarında oynadığı dış saha maçlarında dengeli bir performans sergiledi. Karadeniz ekibi, bugüne kadar deplasmanda oynadığı 51 maçta 20 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. Attığı 61 gole karşılık ise kalesinde 41 gol gördü.

Kaynak: İHA

13:32
09:03
