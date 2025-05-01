Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, teknik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışmaları yaptı. Bordo-mavili ekibin idmanı, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Karadeniz temsilcisi, yarınki antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
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