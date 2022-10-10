Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar

10.10.2022 20:02
Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Denswil'in yerine Hugo'yu görevlendirdi. Brezilyalı oyuncu, stoperde Bartra ile görev yaptı.

Avcı, orta alanda ise Bardhi'yi yedek kulübesine çekerken Monaco maçında sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Yunan futbolcu Bakasetas'ı görevlendirdi.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres, karşılaşmada forma giyemedi.

Kasımpaşa'da daha önce forma giyen Eren Elmalı ve Trezeguet eski takımlarına karşı ilk 11'de forma giydi, Yusuf Erdoğan yedek kulübesinde otururken Doğucan Haspolat ise maç kadrosunda kendine yer bulamadı.

Bu arada Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermedi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer yer boşluklar gözlendi.

YORUMLAR
500
Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Kaynak: AA

Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:59 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı
21:07 Golden sonra taraftarın sevinme şeklini gören Jorge Jesus sinir krizi geçirdi
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor
20:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaş inanç önderlerine cemevleri bünyesinde kadro verilecek
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 22:11:13. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement