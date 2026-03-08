Trabzonspor Kayseri\'ye Gitti

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak Kayseri'ye gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün saat 12.30'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Kayseri'ye gitti.

KADRODA 4 EKSİK

Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Zecorner Kayserispor maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayır, Paul Onuachu."

Bordo-mavililerin Zecorner Kayserispor maç kafilesinde tedavileri devam eden Edin Visca, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli ile Boran Başkan yer almadı.