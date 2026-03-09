Trabzonspor, Kayserispor'u 2-0 Geçti

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek, Benes, Dorukhan Toköz, Makarov, Furkan Soyalp, Cardoso, Chalov
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu
Goller: Dk. 45+2 ve 45+7 (penaltıdan) Onuachu (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 5 Dorukhan Toköz (Zecorner Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Ramazan Civelek, Dk. 22 Görkem Sağlam (yedek kulübesinde) (Zecorner Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.
5. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Bir pozisyonda Dorukhan Toköz'un müdahalesiyle Oulai yerde kaldı. Pozisyonda Dorukhan Toköz sarı kart gördü. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Dorukhan Toköz'ü kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
10. dakikada kaleci Bilal Bayazıt'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Makarov'un şutunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.
11. dakika sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Chalov'un şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.
24. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Kaleci Onana'nın uzaklaştırmak istediği topu kapan Makarov'un sağ kanattan ortasında, ceza sahasına giren Chalov'un kafa vuruşunda kaleci topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
32. dakikada Chalov'un pasında sağ çaprazda ceza sahası içerisinde topla buluşan Makarov'un vuruşunda solunu kapatan kaleci Onana toptu kontrol etti.
39. dakikada Oulai'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Zubkov'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Bilal Beyazıt uzak köşeye giden topu uzanarak çeldi.
41. dakikada Kayserispor ceza sahasında oluşan karambolde top önünde kalan Mustafa Eskihellaç'ın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
45+2. dakikada sağ kanattan Pina'nın ortasında kale alanı içerisinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
45+5. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Zubkov'un şutunda Benes'e çarpan top kornere çıktı. Maçın hakemi bu pozisyonda Benes'in topa eliyle müdahale ettiğini gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45+7'de penaltıyı kullanan Onuachu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
