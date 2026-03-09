Trabzonspor, Kayserispor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor, Kayserispor'u 2-0 Geçti

09.03.2026 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Kayserispor'u 2-0 yenerek Süper Lig'de önemli bir galibiyet aldı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek, Benes, Dorukhan Toköz, Makarov, Furkan Soyalp, Cardoso, Chalov

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Goller: Dk. 45+2 ve 45+7 (penaltıdan) Onuachu (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 5 Dorukhan Toköz (Zecorner Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Ramazan Civelek, Dk. 22 Görkem Sağlam (yedek kulübesinde) (Zecorner Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.

5. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Bir pozisyonda Dorukhan Toköz'un müdahalesiyle Oulai yerde kaldı. Pozisyonda Dorukhan Toköz sarı kart gördü. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Dorukhan Toköz'ü kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

10. dakikada kaleci Bilal Bayazıt'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Makarov'un şutunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.

11. dakika sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Chalov'un şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

24. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Kaleci Onana'nın uzaklaştırmak istediği topu kapan Makarov'un sağ kanattan ortasında, ceza sahasına giren Chalov'un kafa vuruşunda kaleci topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

32. dakikada Chalov'un pasında sağ çaprazda ceza sahası içerisinde topla buluşan Makarov'un vuruşunda solunu kapatan kaleci Onana toptu kontrol etti.

39. dakikada Oulai'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Zubkov'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Bilal Beyazıt uzak köşeye giden topu uzanarak çeldi.

41. dakikada Kayserispor ceza sahasında oluşan karambolde top önünde kalan Mustafa Eskihellaç'ın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

45+2. dakikada sağ kanattan Pina'nın ortasında kale alanı içerisinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

45+5. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Zubkov'un şutunda Benes'e çarpan top kornere çıktı. Maçın hakemi bu pozisyonda Benes'in topa eliyle müdahale ettiğini gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45+7'de penaltıyı kullanan Onuachu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Kayserispor, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Kayserispor'u 2-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu’nda gece yarısı korkutan yangın Beyoğlu'nda gece yarısı korkutan yangın
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
Samsunspor’dan gece yarısı TFF’ye flaş çağrı Samsunspor'dan gece yarısı TFF'ye flaş çağrı
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı
ABD-İsrail saldırılarında bir İranlı general daha öldürüldü ABD-İsrail saldırılarında bir İranlı general daha öldürüldü
Fenerbahçe’ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar Fenerbahçe'ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar
İşte İran’da yeni liderin duyurulduğu anlar İşte İran'da yeni liderin duyurulduğu anlar

20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
20:05
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
19:53
Putin’den Avrupa’ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
Putin'den Avrupa'ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:56
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 21:34:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Kayserispor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.