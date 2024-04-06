Trabzonspor, Konyaspor\'u mağlup ederek Beşiktaş\'a fark attı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, sıralamadaki yerini kaybetmezken ligi ilk 3'te bitirme hedefi doğrultusunda en yakın rakibi Beşiktaş'a 5 puanlık fark attı.
Trabzonspor, Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda beklentilerin gerisinde kalarak teknik adam değişikliğine gitmişti. Bjelica ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi 233 günlük aranın ardından Abdullah Avcı'yı tekrar takımın başına getirdi. Tecrübeli teknik adam ile inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Trabzonspor, sezon sonu hedefine lig üçüncülüğü ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu olarak belirledi. Bordo-mavililer, son galibiyetiyle birlikte hedefleri doğrultusunda ilerliyor.
Beşiktaş'ın 5 puan önünde 52 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 23 maçlık dönemde 16 haftayı üçüncü sırada kapattı.
Avcı ile 5 basamak yükseldi
Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un başına ligin 8. haftasında geçerken, 12 puanla yedinci sırada bulunuyordu. Trabzonspor'da 40 puan toplayarak takımı üçüncü sıraya kadar taşıyan Avcı, Karadeniz ekibiyle 16 hafta sıralamadaki yerini korudu. Bordo-mavililer, 15. hafta da devraldığı üçüncülüğü 24. haftada oynanan Beşiktaş maçında rakibine kaptırırken sonraki hafta ise geri aldı.
Bjelica ile en iyi sıralama beşincilik
Trabzonspor, sezona başladığı Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile ilk 8 haftalık bölümde en iyi sıralamasını beşinci sırada yaşadı. Bordo-mavililer, Bjelica ile ligin 5. ve 7. haftalarında beşinci sırada yer alırken 3 kez yedinci, 1 kez sekizinci, 1 kez onuncu ve 1 kez de on üçüncü sırada yer buldu. - TRABZON
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